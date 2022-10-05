جنيف 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسأطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم نداء لجمع ٨١ مليون دولار أمريكي لدعم الاستجابة المنقذة للحياة في باكستان، ولمعالجة سوء التغذية الحاد، وتعزيز مراقبة الأمراض، وتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بعد السيول والفيضانات التي ضربتها.وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم: إنه دون استجابة دولية واسعة النطاق في باكستان، قد يلقى عدد كبير من الأشخاص حتفهم خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن ١٠٪؜ من المرافق الصحية في باكستان تضررت، ما ترك الملايين دون الحصول على الرعاية الطبية تزامنًا مع نفاد مخزون الأدوية والإمدادات الطبية وتفشي الكوليرا وحمى الضنك والملاريا والالتهابات الجلدية.وأوضح أن المنظمة ستقدم الدعم في باكستان إلى أربعة مجموعات، وهي: النازحون في المخيمات، الذين لا يوجد لديهم مأوى، والموجودون في مناطق مقطوعة بسبب مياه الفيضانات الذين يصعب الوصول إليهم، والذين يعيشون في مناطق انحسرت عنها المياه وعادوا إلى منازل وقري مدمرة، داعيًا الجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم.// انتهى //19:40ت م0210