عام / 220 مدرسة بتعليم ظهران الجنوب تحتفي باليوم العالمي للمعلم
الأربعاء 1444/3/9 هـ الموافق 2022/10/05 م واس
أبها 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واس
احتفت اليوم 220 مدرسة تابعة لإدارة التعليم بظهران الجنوب باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر تحت شعار "التحوّل في التعليم يبدأ بالمعلمين" من خلال تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التي أبرزت دور المعلم ورسالته التربوية، وعبر مشاركات متنوعة وفعاليات.
وأعرب مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب طارق الوادعي عن شكره وتقديره للمعلمين والمعلمات على عطائهم وتفانيهم لترسيخ القيم النبيلة في نفوس الطلاب والطالبات.
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19:40ت م
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