أبها 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واساحتفت اليوم 220 مدرسة تابعة لإدارة التعليم بظهران الجنوب باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر تحت شعار "التحوّل في التعليم يبدأ بالمعلمين" من خلال تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التي أبرزت دور المعلم ورسالته التربوية، وعبر مشاركات متنوعة وفعاليات.وأعرب مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب طارق الوادعي عن شكره وتقديره للمعلمين والمعلمات على عطائهم وتفانيهم لترسيخ القيم النبيلة في نفوس الطلاب والطالبات.// انتهى //19:40ت م0211