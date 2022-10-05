جنيف 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسثمنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الجهود التي تبذلها حكومة الفلبين من خلال تعاونها مع المفوضية السامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على أراضيها.وفي كلمة ألقاها مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة نيابة عن دول مجلس التعاون، أوضح فيها أن الخطوات التي اتخذتها حكومة الفلبين لتعزيز حقوق الإنسان أسهمت في التقدم الإيجابي في هذا المجال, ويؤكد الإرادة الجادة من قبل الحكومة الفلبينية في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان, وفقًا للتقرير المقدم لمفوضية حقوق الإنسان.ودعت دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على هذه المكتسبات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان في الفلبين, كما حثت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مواصلة التعاون التقني وبناء قدرات الفلبين لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.// انتهى //19:42ت م0213