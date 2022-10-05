الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسكرّم الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" ممثل المملكة السابق بلجنة لوائح الراديو المهندس طارق بن محمد العمري؛ تقديرًا لإسهاماته خلال مدة السنوات الأربع الماضية في اللجنة، ضمن 12 خبيراً عالمياً منتخباً خلال المدة من 2019 - 2022، وذلك على هامش أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين 2022 المنعقد في رومانيا.وأشاد الاتحاد الدولي للاتصالات بإسهامات العمري في لجنة لوائح الراديو بصفته أحد الخبراء رفيعي المستوى في مجال الاتصالات الراديوية الذين يسهمون بخبراتهم في مجال تخصيص الترددات واستعمالها، كما أثنى على دوره ضمن أعضاء اللجنة المنتخبين المخولين بالنظر في حالات التداخلات الراديوية بين الدول وطلبات الاستئناف المقدمة من قبل الدول حول القرارات المتخذة من قبل مكتب قطاع الراديو.يذكر أن العمري يمتلك خبرات طويلة عززت مشاركاته في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية والاجتماع التحضيري للمؤتمر، وكذلك جمعية الاتصالات الراديوية والمؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية، بالإضافة إلى مشاركته باجتماعات المجموعات الدراسية وفرق العمل التابعة لها، واجتماعات الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي المختصة بالترددات.// انتهى //19:49ت م0215