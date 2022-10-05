الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسأحرز لاعب المنتخب السعودي للمصارعة نبيل هوساوي الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأساتذة للمصارعة الحرة وزن 100 كيلو جرام بعد فوزه في مباراة الميدالية البرونزية على منافسه القيرقيزستاني بالتفوق الفني عدم التكافؤ بنتيجة 14 - صفر.وكان هوساوي قد واجه في مشواره في البطولة لاعب الهند منتصرًا بالكتف في دور الـ16، ثم الفوز على لاعب أمريكا 14 - 4 ، ليواجه لاعب سلوفاكيا في نصف النهائي قبل أن يخسر أمامه ليواجه لاعب قيرقيزستان على الميدالية البرونزية التي استطاع تحقيقها ببلغاريا في أول مشاركة للمصارعة السعودية في بطولات العالم للأساتذة.// انتهى //20:09ت م0217