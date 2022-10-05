الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واستواصلُ عروض الطهي الحية لوصفات مميزة مع عدد من الطهاة المحليين والعالميين عملَها في الفعاليات المصاحبة لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022م، حيث قدَّم الشيف عبدالله الشريدة طبق "السليق" بطريقة مغايرة في التقديم، مع المحافظة على هوية الأكلة من النكهات والمكونات.وقال الشيف الشريدة: " إن تطوير المطبخ السعودي وتعديله يتمثّلان في التقديم مع المحافظة على النكهة، أيضاً مع توفير الكميات الكبيرة وعدم الهدر وحفظ النعمة، فالسعوديون معروفون بالكرم، ولذلك يجب علينا أن نُدخِل طرائق مبتكَرة لتفادي الهدر، مع الاستمتاع بالمذاق الأصلي للأكلات الشعبية السعودية"، مشيراً إلى أن هذا التغيير لا يتقبَّله البعض، خصوصاً في طريقة تقديم الأكلات الشعبية، ولكن الأكل السعودي يجب ألا يكون حكراً على المطاعم الشعبية، بل يجب أن يقدم بطرق معاصرة قابلة للتداول عالمياً.// انتهى //20:16ت م0218