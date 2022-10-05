الرباط 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 0.39 %، مسجلاً 11.662,85 نقطة.وسجل مؤشر أداء المقاولات في البورصة 0.23 % ليستقر عند 939,59 نقطة، فيما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.55 % مسجلاً 876,42 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 61,03 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 606,49 مليارات درهم مغربي.// انتهى //20:28ت م0219