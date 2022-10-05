المدينة المنورة 09 ربيع الأول1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسأكدَ مسؤولون ومختصون في قطاع تنمية الموارد البشرية وسوق العمل في الجلسة الافتتاحية في "لقاءات المدينة المنورة 2022" أهمية استشراف الفرص الأكثر طلباً في قطاعات الأعمال المتعددة في المستقبل.وأكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد أهمية تركيز باحثي العمل على المهارات الشخصية، مثل: الاتصال، والذكاء العاطفي، والابتكار، إلى جانب المهارات المهنية ذات العلاقة بطبيعة العمل.وأشار إلى أنهم يشجعون القطاع الخاص على التوجهات الحديثة في سوق العمل، وفي الوقت ذاته يستأنسون برؤى المنشآت العملاقة في قطاعات الأعمال المتعددة، وأنهم يسعون للإسهام في توظيف الكوادر الوطنية في قطاعات الأعمال، إضافة إلى رفع كفاءة المدرب السعودي في القطاعات المتعددة.وأكدَ أنَّ ترؤسَ سموِّ وليِّ العهدِ برنامجَ تنمية القدرات البشرية يأتي إيماناً منه بأهمية تطوير الموارد الوطنية من خلال تطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف في التخصصات المتعددة.من جهته، أشارَ معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية البشرية للعمل الدكتور عبد الله أبو ثنين إلى تغير أنماط العمل في أغلب القطاعات بناء على المتغيرات في سوق العمل، ومنها؛ تفضيلات أصحاب العمل من جهة، والعاملين من جهة أخرى.وأكد أن وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية أقرَّت عددًا من التشريعات، وأطلقت مبادرات متعددة للتكيُّف مع المتغيرات في سوق العمل، إذْ أنشأت منصات مختصة في العمل المرن، والعمل عن بعد، والعمل الحر.وأوضحَ أنَّ الوزارة أنشأت وحدة استشراف العرض والطلب التي تصدر مؤشرات بشأن الوظائف المستقبلية المتطلبة في قطاعات الأعمال المتعددة.من جانبه، أكد معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني أنَّ رؤية المملكة أحدثت حراكاً في قطاعات متعددة، ومنها القطاع التعليمي، مفيدًا أن جامعة طيبة سعت لمواكبة ذلك، وأنها رفعت أعداد المقبولين في بعض التخصصات الأكثر طلباً في سوق العمل.وبيَّن الدكتور السراني أنَّ الجامعة استحدثت كليات تطبيقية بالنظر إلى معظم الوظائف التي تتطلب شهادات دبلوم مختصة، مؤكدًا أهمية البرامج التي تمنح شهادات مهنية احترافية، لافتا النظر إلى أنَّ هناك دراسات شاملة لجميع التخصصات في الجامعة، وأنهم بدؤوا فعلاً في إجراء إعادة هيكلة لبعض الكليات.من ناحيته، ذكر مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني ، أن الصندوق يعمل عن قرب مع شركائه في القطاع الخاص ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدد من الجهات الأخرى لمواكبة التغيرات في سوق العمل، واكتشاف فرص العمل، ودعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للحصول على تلك الفرص.وأكد الجعويني في الجلسة الافتتاحية في "لقاءات المدينة المنورة 2022" حرص الصندوق على دعم وتطوير رأس المال البشري الوطني من خلال عدد من البرامج والمبادرات،ونَبَّهَ إلى تعاون الصندوق المتنامي مع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وأشارَ الجعويني إلى توقيع قرابة 45 اتفاقية مع معهد تدريبي في إطار برنامج الشراكات الإستراتيجية؛ ترتكز على الدعم التدريبي المبتدئ بالتوظيف في القطاع الخاص.// انتهى //20:51ت م0221