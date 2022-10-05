الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسنفى رئيس لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية عبدالله كبوها أن يكون هناك أي استثناءات لأي نادٍ في موضوع منح الكفاءة المالية.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري الرابع للقطاع الرياضي لوزارة الرياضة الذي عقد اليوم في الرياض وتحدَّث خلاله رئيس اللجنة عن الكفاءة المالية، مبيناً هدفها وآليتها وطريقة عملها ودورها البارز والأساس في التنظيم والحوكمة، مؤكداً أن اللجنة تسعى من خلال عملها إلى أن تكون الأندية الرياضية المحترفة مستقرة مالياً إدارياً، ومعلناً عن متطلبات شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري المحترفين السعودي "دوري روشن"، وأندية دوري الدرجة الأولى، التي تشترط سدادَ جميع الالتزامات المالية، المستحقة وواجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2022م، وسداد الرواتب حتى 31 أكتوبر 2022م.وأفادَ أن تطبيق نظام الكفاءة المالية مع الأندية يتم من خلال مراحل تدريجية تتضمن شروطاً وضوابط تتطور من مرحلة إلى أخرى، مشيراً في هذا الصدد إلى أن اللجنة مرَّت بأربع مراحل: "الأولى" لأندية المحترفين وذلك في شهر أكتوبر 2020م ، والمرحلة الثانية لأندية دوري الدرجة الأولى مع عدم السماح بجدولة الرواتب، إذ كانت في شهر أبريل 2021م، والمرحلة الثالثة في سبتمبر 2021م، وتمثلت في استحداث بريد خاص بتقديم المطالبات من قبل الأفراد ، فيما تم في المرحلة الرابعة التي بدأت من شهر مارس 2022 استقبال ومعالجة مستحقات الوكلاء وفق ضوابط محددة.وكشفَ رئيس لجنة الكفاءة المالية عن انخفاض تدريجي واضح في تقرير التزامات الأندية الرياضة واجبة السداد، حيث تحصر اللجنة الالتزامات بشكل ربع سنوي، في حين تصدر الشهادة بشكل نصف سنوي، مشيراً إلى أنهم يستمدون معلوماتهممن تقارير تطلب لمقارنتها مع تقارير من غرفة فض المنازعات ولجنة الانضباط ومركز التحكيم ولجنة الاحتراف عن القضايا والمطالبات، إضافة إلى تخصيص بريد إلكتروني يستقبلون فيه مطالبات الأفراد والأندية لبعضها البعض.// انتهى //20:51ت م0222