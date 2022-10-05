الكويت 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسصدر في الكويت اليوم أمر أميري بتشكيل الحكومة الجديدة تتضمن 15 وزيرًا برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمرًا أميريًا قضى بتعيين طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أولَ لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية, والدكتور محمد عبداللطيف الفارس نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيرَ دولة لشؤون مجلس الوزراء, والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرًا للخارجية, والدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرَ دولة للشؤون البلدية ووزيرَ دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وعبدالرحمن بداح المطيري وزيرًا للإعلام والثقافة ووزيرَ دولة لشؤون الشباب, وعبدالوهاب محمد الرشيد وزيرًا للمالية ووزيرَ دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار, والدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي وزيرًا للصحة, وحسين إسماعيل محمد إسماعيل وزيرًا للنفط, والدكتور خليفة ثامر الحميدة وزيرَ دولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرَ دولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني, وعبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرًا للدفاع, وعمَّار محمد العجمي وزيرًا للأشغال العامة ووزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة, ومازن سعد الناهض وزيرًا للتجارة والصناعة, والدكتور مثنَّى طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي, والدكتور محمد عبدالرحمن بو وزير وزيرًا للعدل ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزيرَ دولة لشؤون تعزيز النزاهة, والمستشار هدى عبدالمحسن الشايجي وزيرًا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرَ دولة لشؤون المرأة والطفولة.// انتهى //21:25ت م0224