القاهرة 9 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 5 أكتوبر 2022 م واسشاركَ المنتخبُ السعودي للكياك في البطولة العربية وبطولة النيل الدولية للكانوي والكياك في نسختها 11،التي تقام خلال المدة من 5 حتى 8 أكتوبر الجاري في القاهرة.وتقام البطولة العربية على فترتين، فترة صباحية ومسائية، ففي منافسات اليوم الأول للفترة الصباحية، حقَّق اللاعب عبدالكريم نسيب في سباق الكياك - فئة الفردي - رجال - (٥٠٠ متر) المركز الرابع .وفي الفترة المسائية، حقَّق اللاعب عبدالكريم نسيب كذلك في سباق الكياك - فئة الفردي - رجال - (٥٠٠ متر) في الإعادة المركز الثاني ليتأهل بذلك إلى التصفيات النهائية للبطولة.وتضمُّ بعثةُ المنتخب السعودي للكياك، رئيسَ الاتحاد السعودي للكانوي والكياك عبدالعزيز السويكت، وعضوَ مجلس إدارة الاتحاد معن بالغنيم، والمديرَ التنفيذي للاتحاد ممدوح البراق، ومديرَ المنتخب السعودي عبدالله المصيبيح، ومدربَ المنتخب جلين فيركوترين، وخالدَ العيسى، إضافة إلى لاعبي ولاعبات المنتخب، وهم: عبدالكريم نسيب وسعود بوطنور وزينب التاروتي ومنال الخليفة.//انتهى//21:36ت م0225