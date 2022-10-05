الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسأبرزَت مكتبةُ الملك فهد الوطنية في المعرض الدولي للكتاب 2022، هذا العام أعمالَها بجناح مميز على أرض المعرض، وحرصت إدارة المكتبة أن يقدم الجناح خدمات المكتبة للجهات الحكومية، و للمؤلفين السعوديين، ودور النشر السعودية، وكذلك التعريف بنظام الإيداع للإنتاج الفكري السعودي بمختلف أنواعه، والرقم الدولي المعياري للكتب و الدوريات .ويضمُّ الجناح ركنًا خاصًّا بالتعريف على كيفية ترميم المخطوطات والوثائق، ويعرض الأدوات والمحاليل والورق المستخدمة لذلك، كما يحتوي الجناح على مجموعة من مطبوعات المكتبة المتمثلة بالكتب والدوريات العليمة، بالإضافة إلى الأعداد الأخيرة من الببليوغرافية الوطنية للإنتاج الفكري السعودي والكشاف الوطني السعودي للدوريات، والأسماء الاستنادية للمؤلفين السعوديون، والنشرات التعريفية عن الخدمات التي تقدمها المكتبة، ومصادر المعلومات المختلفة.واطَّلعَ زوَّارُ الجناح على "باركود" يزودهم بجميع المطبوعات من خلال المكتبة الرقمية الخاصة، مستعرضًا الجناح بذلك نماذج مختارة من الأرشيف الوطني للصور التاريخية للمملكة، كما يوزِّع بعضَ النماذج المختارة من الأرشيف.// انتهى //21:40ت م0226