الجزائر 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجزائرية في مجلس الشورى اجتماعًا مع نظيرتها في مجلس الأمة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية برئاسة كمال بوشامة، وذلك في مقر مجلس الأمة بالعاصمة الجزائرية.وجرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الأمة من خلال تفعيل لجنتي الصداقة في المجلسين في البلدين، وذلك في إطار الدبلوماسية البرلمانية،التي تسعى إلى تعزيز مستوى العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.كما جرى - خلال الاجتماع- بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تصبُّ في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وآليات تعزيز التعاون وتنسيق المواقف والرؤى، وتعزيز التنسيق بين المجلسين ، وتعزيز التعاون البرلماني من أجل الإسهام في مواجهة التحديات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //21:42ت م0227