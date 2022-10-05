الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسوقَّعت منصة " مُدد " - إحدى مبادرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشراكة فعالة مع شركة تكامل القابضة وبدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - مع مصرف الإنماء أولى اتفاقيات الربط المباشر بنظام حماية الأجور، وذلك بمقر المصرف بمدينة الرياض.وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الإجراءات من خلال الربط المباشر مع الجهات ذات العلاقة، وتمكين ودعم أصحاب المنشآت للاستفادة القصوى من برنامج حماية الأجور.وأوضحَ رئيس مجلس إدارة مُدد المهندس أحمد بن محمد العمران، أن منصة " مُدد " عَملت منذ تشغيلها برنامجَ حماية الأجور على تمكين جميع فئات المنشآت من الالتزام بالبرنامج، وأوجدت منذ انطلاقها الحلولَ الميسَّرةَ للالتزام بصرف الأجور ورفع الملفات إلى النظام ضمن إجراءات يسيرة ونظامية أسهمت في رفع التزام المنشآت، وهي تقوم الآن بإتاحة خدمة الربط مع البنوك على مستوى حماية الأجور للمزيد من التمكين والتيسير لقطاع العمل.يذكر أن منصة " مُدد " أطلقت خدمة الربط المباشر بنظام حماية الأجور مع البنوك والمؤسسات المالية لتمكينها من إرسال ملفات حماية الأجور الخاصة بعملائها بشكل مؤتمت إلى منصة مُدد، حيث سيتمكن ممثل المنشأة من إرسال مسيَّر الرواتب ورفع ملف حماية الأجور عن طريق البنك مباشرة دون الحاجة إلى رفعه عبر منصة مُدد، وتأتي هذه الخدمة امتدادًا للحلول التقنية المبتكرة التي تهدف إلى تسهيل التزام المنشآت ببرنامج حماية الأجور، حيث تمكَّنت المنصة منذ انطلاقها من تحويل ما يزيد عن 14,500,000,000 ريال أوامر صرف عبر نظام إدارة الرواتب، ومعالجة أكثر من 2,300,000 ملف حماية أجور بدعم من الشركاء في القطاع المصرفي.// انتهى //21:43ت م0228