المنورة المدينة المنورة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسيقدِّم ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022، جلسات إرشاد مهني فورية لزواره، حيث خصص الملتقى جناحاً لتقديم جلسات وخدمات التوجيه والإرشاد المهني، وتنفيذ اختبارات مقاييس الميول المهنية على مدار أوقات عمل الملتقى.ويعملُ القائمون على الجناح،على توعية وتعريف الزوار من الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، بخدمات وأدوات التطوير والإرشاد المهني، وكيفية استفادتهم منها، ومساعدتهم في اتخاذ قرارات صائبة حول مساراتهم التعليمية والمهنية، كما وفَّر الجناح، أجهزة خدمة ذاتية؛ لتمكين الزوار من تأدية اختبارات مقاييس الميول المهنية.وتهدف خدمات التوجيه والإرشاد المهني التي يقدمها الملتقى إلى تمكين المستفيدين من معرفة ميولهم وقدراتهم المهنية والأكاديمية، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وأهم المهن المستقبلية، والمسارات المهنية وقطاعات سوق العمل، وكذلك دعم المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية بما يتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل، وتكوين مجتمع للإرشاد المهني، وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهنيين.يشار إلى أن ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022، يقامُ بتنظيم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ويحتضنُه مركزُ الملكِ سلمانَ الدولي للمؤتمرات خلال المدة (5 ـــ 6 أكتوبر)، حيث يهدف الملتقى إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، ودعم البرامج التدريبية، وتوظيف الكفاءات، وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.// انتهى //21:43ت م0229