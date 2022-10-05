سياسي / أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وكيلةَ الأمين العام والأمينة التنفيذية للإسكوا
الأربعاء 1444/3/9 هـ الموافق 2022/10/05 م واس
جدة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واس
استقبلَ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه - اليوم بمقر الأمانة - وكيلةَ الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي.
وبحثَ الاجتماعُ أوجهَ التعاون المشترك بين المنظمتين في المجالات الاجتماعية، وتمكين المرأة ، والشباب، والعلوم والتكنولوجيا، وشؤون فلسطين، والمجالات الاقتصادية، وذلك في إطار العمل على تفعيل مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الجانبين.
الجدير بالذكر أن الدكتورة دشتي عقدت - خلال زيارتها مقرَّ المنظمة- عدةَ لقاءات ثنائية مع الإدارات المعنية بالتعاون المشترك بين الجانبين، حيث اتفق الطرفان على وضع خطة عمل محددة لتنفيذ مذكرة التفاهم.
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