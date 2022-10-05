سكاكا 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسكسبَ الفيصلي نظيرَه العروبةَ في المباراة التي جمعت الطرفين ضمن الجولة السادسة من دوري يلو لكرة القدم مساء اليوم على ملعب العروبة بالجوف .وكان لاعب الفيصلي رضا الهجهوج قد سجَّل هدف فريقه في نهاية الشوط الأول، لتنتهي المباراة بهدف دون مقابل، وليرتفع رصيد الفيصلي إلى ١٣ نقطة في المركز الثاني، ويبقى رصيد العروبة عند ٥ نقاط في المركز الخامس عشر.// انتهى //21:55ت م0232