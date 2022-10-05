الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسيعقدُ الاتحادُ السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري الجمعيةَ العموميةَ العاديةَ في دورتها الخامسة عشرة في الرياض، حيث تم توجيه الدعوة إلى الـ 47 عضوًا الذين يمثلون الأندية وفقًا للفقرة 1 من المادة 22 للنظام الأساسي للاتحاد السعودي.وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي حدَّد في اجتماعه الدوري موعدَ انعقاد الجمعية العمومية العادية، حيث تم إرسال الدعوات الأولية لأعضاء الجمعية العمومية يوم السبت 17 سبتمبر الجاري، مع التأكيد لإرسال المقترحات لإضافتها في جدول الأعمال إن وجدت.ومن المقرر أن تناقش الجمعية جدول الأعمال الذي حدده النظام الأساسي ويتضمَّن المصادقة على محضر الاجتماع السابق وتعيين 3 أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع، وتعيين المراقبين المستقلين.ومن المقرر أن تشهد الجمعية تقديم تقرير الرئيس الذي يضمُّ الأنشطةَ التي أُقيمت منذ اجتماع الجمعية العمومية السابق الذي أقيم في السادس من أكتوبر الماضي، حيث يستعرضُ رئيسُ الاتحاد أبرزَ الأعمال التي حقَّقها الاتحاد خلال المدة الماضية.كما سيُعرض خلال الاجتماع بيان الميزانية بعد مراجعته وتدقيقه وبيان الربح والخسارة، إضافة إلى المصادقة على التقارير المالية واعتماد الميزانية، والتصويت على مقترحات تعديل النظام وقبول العضويات وتعيين المحاسب القانوني، ومناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومجلس الإدارة.// انتهى //22:03ت م0233