الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واستتواصلُ غداً منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2022-2023م، بإقامة ثماني مباريات ضمن الجولة الرابعة، وستلعب المباريات على 8 صالات مختلفة، وستنطلق صافرة البداية لجميع المباريات عند تمام الساعة الرابعة عصراً.وضمن المجموعة الأولى، يستضيف الخليج نظيرَه حراء على صالته بسيهات، ويلعب النور مع الابتسام على صالة الأول بسنابس، ويلتقي الهدى مع الحزم على صالة نادي الصفا بصفوى، ويلعب الوحدة على صالته بمكة المكرمة مع العمران.وفي المجموعة الثانية، يحلُّ القارة ضيفاً على القادسية بصالته في الخبر، ويلتقي مضر مع الصفا على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، ويلعب الأهلي مع الهلال على صالة وزارة الرياضة بجدة، ويستضيف الترجي على صالته بالقطيف نظيرَه المحيط.// انتهى //22:30ت م0238