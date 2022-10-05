الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسنقلت تصاميم مهرجان أوتلت 2022 الذي انطلقت فعالياته مطلع أكتوبر الجاري الزوار إلى الأجواء اليونانية وملامح العمارة الإغريقية من خلال مزيج غني وانتقائي متعدد الأنماط، يعتمد على تناغم الألوان الزرقاء والبيضاء بدرجات متفاوتة من الدقة والاتساق.ومن خلال التفاصيل الفريدة لبناء متاجر المهرجان ومناطقه المتنوعة أصبح أوتلت 2022 أحد الأمثلة الحية للهندسة المعمارية اليونانية في العاصمة الرياض، مما أسهم في منح الزوار تجربةً جديدة تسهم في دمج التسوق بمشاهد بصرية مستوحاة من ثقافة عالمية عريقة.وتبرز تفاصيل بناء متاجر المهرجان وزواياه بأناقةٍ تتضاعف جمالياتها بتأثيرات الأضواء الليلية على جدرانه، وانعكاسات ألوان اللوحات على أبوابه، وإسهامها في منح المكان روحًا جمالية، وحيوية فريدة، وسط أجواء نابضة بالحياة، وعددًا من مظاهر الترفيه والتسوق.وتتميز عمارة المهرجان القائمة على التوازن والتناسب بواجهاتها التي يمتزج فيها بياض الطلاء بالرخام، وظلالها المتدرجة لتخفيف حدة الشمس، إضافةً إلى زخارفها المتلائمة مع مجموعةٍ من الأنماط الإنشائية في أساليب جمالية وكلاسيكية تهدف لمنح الزوار فرصة استلهام تصاميم معاصرة تمزج بين ملامح الحاضر والماضي.// انتهى //22:31ت م0240