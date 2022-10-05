الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسحسمَ التعادلُ الإيجابي 1-1 مواجهةَ فريقي جدة والأهلي في المباراة التي جمعت الطرفين ضمن الجولة السادسة من دوري يلو لكرة القدم مساء اليوم على ملعب الملك عبدالله الرياضية في جدة.سجَّل للأهلي اللاعب هيثم عسيري عند الدقيقة 26، فيما سجَّل لجدة اللاعب البراء باعظيم عند الدقيقة 58.ورفع الأهلي رصيده لـ 9 نقاط في المركز السابع، وجدة بنفس الرصيد في المركز التاسع.// انتهى //22:33ت م0242