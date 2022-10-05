الدمام 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واستغلب المنتخب السعودي تحت 17 عاما على نظيره المالديفي اليوم بنتيجة 9-0، على إستاد الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا اللناشئين تحت 17 عاماً 2023.وبهذه النتيجة تصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الكويت، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة للهند، في حين لا زال رصيد ميانمار والمالديف خالياً من النقاط.وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع الكويت، وميانمار مع الهند.وكانت الجولة الأولى شهدت فوز المنتخب السعودي على ميانمار 6-0 والكويت على المالديف 6-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الكويت على ميانمار 1-0 والهند على المالديف 1-0.ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.// انتهى //22:47ت م0243