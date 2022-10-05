الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسوقّعت دارة الملك عبدالعزيز اليوم مذكرة تعاون مع الأرشيف الوطني الإندونيسي، وذلك بمقر الدارة في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض، وذلك لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال عمل كل منهما، وتأسيس إطار تعاوني بين الطرفين في مجال الأرشيفات.ووقّع المذكرة رئيس الدائرة التنفيذي تركي بن محمد الشويعر، فيما مثَّل الأرشيف الوطني الإندونيسي رئيسه الدكتور إمام غونارتو.ونصت على التعاون في عدد من المجالات التي شملت التشجيع على الدراسة والبحث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين من خلال تزويدهم بالمعلومات التاريخية والمواد العلمية، وتبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الجهتين، وإقامة الندوات والمعارض المشتركة، وتبادل الطرفين الخبرات في الحفظ والترميم وتدريب العاملين والمختصين لديهما، وتبادل الزيارات بين كبار المختصين والفنيين لدى الجانبين.حضر التوقيع، معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالعزيز أحمد.// انتهى //22:51ت م0244