حفر الباطن 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسعقد فريق عمل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن المكوّن من أطباء بيطريين ومهندسين زراعيين - اليوم - اجتماعاً مع خبير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO جارد ماتابي، وذلك خلال زيارته للمحافظة للاطلاع على مقومات قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز سبل تنمية القطاع بالمحافظة.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، أن الاجتماع بحث التعاون الفني بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مشروع تعزيز قدرات لتنفيذ وتفعيل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة والذي يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، مشيراً إلى أن البوابة تستقبل طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل والفاكهة المستهدفة بالدعم، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.يُذكر أن زيارة خبير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO شملت كذلك، أسواق الماشية والنفع العام وعددا من المربين للاطلاع على مدى استفادتهم من برنامج "ريف"، وتعرف على انسيابية وصول الذبائح من المربي إلى المستهلك النهائي مروراً بالسوق، كما شارك في ورشة العمل التعريفية التي أقامها المكتب عن برنامج "ريف" بمهرجان المنتجات الزراعية الأول المقام حالياً بمحافظة حفر الباطن.// انتهى //23:41ت م0249