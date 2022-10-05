الأمم المتحدة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، أن مناسبة مرور عامين على توقيع اتفاق جوبا للسلام هي تذكير قوي بأنه لا يزال يتعيّن إنجاز الكثير، وأن ثمّة حاجة عاجلة للتنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام، بما في ذلك الترتيبات الأمنية.وأعرب بيرتس، في بيان صحفي أمس عن تقديره للجهود التي بُذلت في تنفيذ بعض بنود مسار دارفور وإنشاء لجنة وقف إطلاق النار الدائم.//انتهى//01:03ت م0001