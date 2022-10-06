كانبيرا 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسسجل الاقتصاد الأسترالي انخفاضاً في الفائض التجاري بقيمة 643 مليون دولار أسترالي ليسجل 8.324 مليار دولار أسترالي في شهر أغسطس 2022م الماضي.وأوضح مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان أن صادرات السلع والخدمات الأسترالية ارتفعت بمقدار 1.434 مليار دولار استرالي، وكذلك ارتفعت واردات السلع والخدمات الأسترالية بمقدار 2.077 مليار دولار استرالي.// انتهى //07:11ت م0011