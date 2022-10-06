المدينة المنورة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واساختتمت جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع أمس أعمال ملتقى" التوجيه المهني " بمشاركة نخبة متميزة من المستشارين والمتخصصين وذلك عبر الاتصال المرئي .وتضمن أعمال الملتقى الذي أستمر لمدة يومين ، ٨٠ جلسة استشارية وعددا من المحاور حول رسم ووضع المسار المهني واكتشف تخصصك واستثمر في ذاتك وطور تعلمك المهني ، إلى جانب عرض تجارب ملهمة للمشاركين في الملتقى .يشار إلى أن ملتقى التوجيه المهني يساعد على رسم صورة ذهنية للمستفيد عن واقع العمل داخل الشركات وكيف تعمل التخصصات الدراسية في عالم الأعمال والوظائف مما يساهم في رفع وعيه عن أهمية رسم مساره المهني وتحديد رؤيته المستقبلية .// انتهى //07:31ت م0012