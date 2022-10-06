جيزان 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار وتكون سحب رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وهروب، وفيفا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة.وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساء.// انتهى //09:41ت م0018