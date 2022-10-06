الرباط 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، أن المغرب تتطلع إلى رفع الاستثمارات والمبادلات التجارية مع المملكة العربية السعودية إلى 5 مليارات دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وتناقلت تصريحات وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، الذي أشاد بتعاون المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب، وعدّ المغرب شريكًا إستراتيجيًا لإسبانيا في هذا المجال.وتطرقت صحف الرباط إلى إعلان الاتحاد الأوروبي عزمه فرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية، بعد خطوة مماثلة من الولايات المتحدة الأمريكية.وأوردت الصحف دعوة واشنطن إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي؛ لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا فوق أجواء اليابان لأول مرة منذ خمس سنوات.وأشارت صحف المغرب إلى قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، خفض حصص إنتاج البترول بمقدار مليوني برميل يوميًا ابتداءً من شهر نوفمبر المقبل.// انتهى //09:42ت م0019