القاهرة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تمضي في طريق التنمية والبناء في مرحلة في غاية الأهمية، قوامها العمل والإنتاج بتفان وإخلاص، للوصول إلى آفاق جديدة للمستقبل المنشود.وسلطت الضوء على أن مصر تستهدف جمع نحو 3 مليارات دولار من خلال طرح شركات بالبورصة المصرية الأسابيع القليلة المقبلة.وواكبت صحف الخميس تطورات الأوضاع في فلسطين، مشيرة إلى اقتحام 336 مستوطنًا إسرائيليًا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأبرزت صحف القاهرة دعوة الاتحاد الأفريقي الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيجراي، إلى محادثات سلام في جنوب أفريقيا مطلع الأسبوع، بهدف إنهاء صراع مستمر منذ عامين.// انتهى //10:04ت م0021