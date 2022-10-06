إسلام آباد 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تجديد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مناشدة المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود للتعامل مع ظاهرة التغير المناخي، والتي أدت إلى حدوث فيضانات كارثية في بلاده.واهتمت بتحذير منظمة الصحة العالمية من حدوث كارثة صحية في باكستان، وذلك بعد وقوع فيضانات قوية، أدت إلى إصابة الملايين بالأمراض التي انتشرت عبر المياه.وأخبرت الصحف عن قضاء الجيش الباكستاني على أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها قواته في منطقة "تانج" شمال غرب باكستان.وأشارت إلى تراجع صادرات البضائع الباكستانية بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية.ونشرت صحف إسلام آباد متفرقات منها: تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسقوط قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري وقع داخل مسجد في مقر وزارة الداخلية بالعاصمة الأفغانية كابل، ومقتل عشرة من متسلقي الجبال بعدما جرفهم انهيار جليدي في جبال الهيمالايا شمال الهند.// انتهى //10:13ت م0022