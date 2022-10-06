مكة المكرمة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واساحتفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمعلمات معهد الحرم المكي الشريف النسائي بالتزامن مع "اليوم العالمي للمعلم" تقديرًا لجهودهن وعرفانًا بعطائهن في أداء رسالتهن السامية.وكرمت الرئاسة معلمي معهد الحرم المكي الشريف وكلية الحرم المكي الشريف ضمن مبادرة "تقديرًا وإجلال" تقديرًا لجهودهم في أداء رسالتهم العلمية.ويأتي ذلك انطلاقًا من دور المعلم ومكانته بصفته محور العملية التعليمية، وصانع سواعد الوطن والركيزة الرئيسة في المنظومة التربوية والتعليمية.// انتهى //10:30ت م0025