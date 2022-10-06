سكاكا 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بالجهود التيِ بذلت خلال الاحتفال باليوم الوطني 92، وما قامت به أمانة المنطقة بمشاركة الجهات المعنية من ترتيب وتنظيم لفعاليات المناسبة الغالية كفريق عمل واحد.جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم ، أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، ومساعديه والجهات المشاركة, حيث رحب سموه بهم, مشيداً بالجهود التي بُذلت خلال احتفال أهالي المنطقة الذي أقامته الأمانة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.ونوه أمير المنطقة خلال الاستقبال بتفاعل ومشاركة مختلف الجهات الحكومية والأهلية، التي أسهمت بنجاح وتنظيم فعاليات فاعلة ومبهجة ومعززة للانتماء الوطني.وفي نهاية الاستقبال سلّم سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز المشاركين والمشاركات من الجهات الحكومية والأهلية شهادات الشكر لقاء تلك الجهود، كما سلّم سموه شهادات الشكر لمنسوبي أمانة المنطقة نظير ما قدموه من جهود وتميز خلال المناسبة ، بينما قدم أمين المنطقة درعاً تذكارياً لسموه بهذه المناسبة.// انتهى //10:41ت م0028