لندن 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم كلمة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس خلال أعمال اليوم الأخير من مؤتمر حزب المحافظين، حيث وعدت بإخراج بلادها من "العاصفة"، كما دعت حزب المحافظين إلى الوقوف في صف واحد، في وقت يعاني فيه المواطنون البريطانيون من أسوأ أزمة تكلفة المعيشة منذ أجيال.وتناقلت صحف الأربعاء تراجع الوزراء البريطانيين عن الخطط المطروحة لإطلاق حملة إعلامية لتشجيع الأسر على تقليل استخدامهم للطاقة هذا الشتاء.وأشارت الصحف إلى تأكيد المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا بأن الاقتصاد العالمي يواجه أزمات متعددة الأبعاد، مضيفةً أن تشديد السياسة النقدية يلقي بثقله على النمو في أجزاء كبيرة من العالم.// انتهى //10:48ت م0032