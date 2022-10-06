بريدة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسأقامت جامعة القصيم مُمثلة بكلية التربية، حلقة نقاش تربوية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم بعنوان "التحول في التعليم يبدأ من المعلم"، بحضور عدد من المعلمين ومنسوبي الجامعة والطلبة بالمدينة الجامعية.وتناولت الحلقة النقاشية عدة محاور منها "دور المعلمين في التحول في التعليم"، تحدثت عن المعلم ومكانته ودوره في التحول في التعليم، وكذلك دور المدرسة في إعداد الأجيال، والأسباب التي تدعو إلى التحول في التعليم، والاهتمام بعملية التحول الرقمي، والفلسفة التي يقوم عليها التحول، والفائدة المرجوة، إضافة إلى متطلبات الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعلم الرقمي، وسمات المعلم في التحول الرقمي وأدواره، فيما تناول المحور الثاني "تحديات التحول في التعليم" تحديات التحول في التعليم في المملكة، ومنها التحدي في إعداد المعلمين، وتحدي رفع الكفاءة، ومسارات الثانوية العامة، والتعليم المستمر.أما المحور الثالث كان بعنوان "متطلبات التحول في التعليم" نوقش خلاله متطلبات التحول في التعليم، والتحديات والتحولات التي يمر بها العالم، وعدد من خصائص التحول، وصفات معلم العصر، واحتياجات المعلم المعاصر، في حين ناقش المحور الرابع "مستقبل التعليم ومهنة التدريس" مستقبل التعليم ومهنة التدريس، والتهيئة، وفلسفة مصطلحات التعليم والتدريس والمستقبل، وركائز مستقبل التعليم ومهنة التدريس، وملامح التعليم بالمستقبل وأهدافه.// انتهى //11:49ت م0045