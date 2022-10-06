الرياض 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسأصدر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف رئيس المعهد العربي لإنماء المدن أمين منطقة الرياض، قرارًا بتعيين الدكتور أنس بن مفرح المغيري، مديرًا عامًا للمعهد العربي لإنماء المدن.ويهدف المعهد إلى تحقيق الأثر الإيجابي في سياسات تخطيط وتنمية المدن، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التخصصية للمدن والشركاء الأعضاء في منظمة المدن العربية.ويعمل على تعزيز دوره في نقل الممارسات الناجحة في تنمية المدن بالتركيز على مجالات الاهتمام للمدن والبلديات الأعضاء، حيث يضم المعهد في عضويته 650 مدينة عربية، يسهم في تقديم دعم الجهود التنموية بها، من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لتنفيذ نشاطات متميزة في مجال التنمية الحضرية بالمدن العربية.بدوره، أعرب المغيري عن شكره وتقديره لسمو الأمين على ثقته في تكليفه بهذا العمل، واعدًا بتقديم عمل يرتقي لتطلعات سموه، لامتلاكه خبرات نوعية في مجالات تخطيط وحوكمة المدن في قطاعات حكومية وشبه حكومية وخاصة، ويحمل درجة الدكتوراه في تخطيط المدن الكبرى من جامعة كالجري بكندا، والماجستير في التخطيط والتنمية الريفية من جامعة جويلف الكندية، والبكالوريوس في التخطيط العمراني من جامعة الملك سعود في المملكة .// انتهى //11:52ت م0046