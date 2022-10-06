بريدة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واساحتفت إدارة التعليم بمنطقة القصيم اليوم، بـ"اليوم العالمي للمعلم"، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، تحت شعار "التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين"، تقديرًا لمكانة المعلم، ودوره الراسخ والمؤثر في بناء الأجيال، وكذلك تأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاهه، وذلك بمركز محمد بن إبراهيم الخضير الثقافي بمقر الإدارة العامة.وأوضح مدير التعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح أن الإدارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير أشكال الدعم والرعاية وتوفير برامج التطوير المستمر لهم في ضوء ما يستجد من معارف ومهارات واتجاهات حديثة.وبين أن مدارس تعليم القصيم تحتفل بالمعلمين والمعلمات، عبر تخصيص برنامج الإذاعة المدرسية لتقديم فقرات تعبّر عن دور المعلّم في التعليم، وإبراز جهوده من خلال المشاركة الطلابية، وكذلك إقامة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تبرز الدور المحوري للمعلّم في العملية التعليمية.من جانب آخر احتفت إدارات التعليم بمحافظات (عنيزة، المذنب، البكيرية)، بهذه المناسبة عبر تقديم الفعاليات والبرامج والأنشطة المقامة في الإدارة والمدارس حيث أكد مديرو التعليم بالإدارات أن المعلمين والمعلمات هم الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، مبينين أن المعلمين صُنّاع التحوّل التعليمي، ورُوّاد البناء الحضاري حيث إن هذا الاحتفاء يؤكد المكانة التي يحظى بها المعلم.// انتهى //12:21ت م0049