حفر الباطن 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسيشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية في فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الأولى بمحافظة حفر الباطن، الذي انطلقت فعالياته أمس الأول، ويستمر مدة أربعة أيام.وتهدف مشاركة الفرع بالمهرجان للتعريف بالبرامج الوزارية المختلفة المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين، وإبراز دور الفرع الإرشادي التوعوي، ومساهتمه في الأنشطة والمبادرات التي تحقق التنمية المجتمعية عبر تعريف ونشر خدمات منظومة الوزارة، إضافة إلى تقديم محاضرات علمية لتعريف الزوار بتطبيق مرشدك الزراعي، وأهميته في الرد على الاستفسارات عن طريق الاتصال المرئي والمسموع، ورفع الوعي المعرفي بأهمية الزراعة المائية والزراعة المنزلية، إلى جانب ركن خاص للتعريف ببرنامج "ريف" وأهدافه ومن يستحقه والمنتجات المدعومة وكيفية التقديم لطلب الدعم.// انتهى //12:28ت م0052