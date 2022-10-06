الرياض 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسأعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إتمام طرح أولى سنداته الخضراء الدولية وذلك ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة الدولي لإصدار أدوات الدين، حيث أصدر الصندوق سندات المئة سنة والتي تعكس الثقة العالية في مكانة الصندوق المالية.وبلغ إجمالي الطرح 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال)، بهدف تمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء، وتأتي ضمن جهود الصندوق بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 24 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 90 مليار ريال)، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 8 أضعاف إجمالي الإصدار مقسمة على الشرائح التالية: الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.69 مليارات ريال) لسندات مدتها 5 سنوات، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.69 مليارات ريال) لسندات مدتها 10 سنوات، والثالثة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1.88 مليار ريال) لسندات مدتها 100 سنة.ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على الإصدار الأول للصندوق ثقتهم بدور الصندوق كداعم أساسي لاقتصاد المملكة العربية السعودية ومكانة الصندوق كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا.ويأتي إصدار السندات الأولية بعد أن قام الصندوق في فبراير الماضي بإصدار وثيقة تتضمن إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق، الذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويتوافق مع المعايير المحددة في مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، ومبادئ القروض الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق الدين (LMA).ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة توظيف محصلات هذا الإصدار لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، وفي مقدمتها: الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، ومكافحة التلوث، والمباني الخضراء ووسائل النقل.ويلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً أساسياً في دعم أجندة المملكة الخضراء باعتباره محركاً للتحول الاقتصادي الوطني، ودعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة، ويعد الإصدار استمراراً لمبادرات الصندوق في هذا النطاق، من بينها إعلان صندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع مجموعة تداول السعودية عن مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبرنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي الأستاذ فهد السيف، : "إن إصدار السندات الخضراء يعد إنجازاً بارزاً ضمن مسيرة الصندوق الحافلة بالإنجازات، وجزء من برنامج الصندوق لأسواق رأس المال الذي يتيح للصندوق تنويع مصادر تمويله، لتعزيز عجلة الاستثمار الفعال في المملكة والعالم، مما يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية الصندوق الاستثمارية".وأضاف: "شهدنا إقبالاً غير مسبوق من قبل المستثمرين الدوليين مما يعد شهادة على مكانة الصندوق المالية، واتباعه لأفضل معايير الحوكمة عالمياً، فضلاً عن تنوع أعماله ومحفظته الاستثمارية. كما ويعكس هذا الإنجاز المهم الدور الرائد الذي يلعبه الصندوق في تحول الاقتصاد الوطني وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتزامه بتوفير العديد من الفرص الاستثمارية المستدامة".وبإمكان المهتمين الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بصندوق الاستثمارات العامة عن طريق الموقع الإلكتروني للصندوق.// انتهى //12:30ت م0054