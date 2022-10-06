سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى يوم العبور لبلاده
الخميس 1444/3/10 هـ الموافق 2022/10/06 م واس
جدة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
// انتهى //
12:33ت م
0055