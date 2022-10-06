سياسي / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى يوم العبور لبلاده
الخميس 1444/3/10 هـ الموافق 2022/10/06 م واس
جدة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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12:33ت م
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