نجران 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسأتاحت أمانة نجران لأصحاب الأنشطة التجارية استخراج تصريح تقديم الخدمات المنزلية من خلال منصة "بلدي"، وهي خدمة تمكن أصحاب الأنشطة التجارية من إصدار تصريح إلكتروني لتقديم خدماتهم منزلياً في حال كان نشاط الرخصة الرئيس يسمح بذلك؛ تسهيلًا لإجراءات الحصول على الخدمات البلدية، وتمكينًا لأصحاب الأنشطة التجارية من تقديم خدماتهم بطرق متنوعة.وأوضحت الأمانة أن تصريح تقديم الخدمات المنزلية يمكن الاستفادة منه في بعض أنواع الأنشطة التجارية، منها: الصالونات الرجالية، والتزيين النسائي، والخياطة الرجالية أو النسائية، بشرط وجود رخصة محل سارية، وأن يكون مقدم الطلب له علاقة بالرخصة التجارية، مع أهمية أن يكون نشاط الرخصة ISIC، وليس نشاطاً للأمانة، إضافة إلى تحقيق الاشتراطات الخاصة بالعاملين، وهي وجود تصريح لمزاولة النشاط وشهادة صحية، وشهادة مهنية لبعض الأنشطة، فإذا كان نوع النشاط الرئيس خاصًا برخصة "الصالونات النسائية 960210" فيلزم إرفاق شهادة صحية، وشهادة مهنية للممارسة، ويجب أن تكون أنثى، أما إذا كان نوع النشاط الرئيس خاصًا برخصة "الصالونات الرجالية 960220" فيلزم إرفاق شهادة صحية.// انتهى //12:35ت م0057