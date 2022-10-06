جدة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مدير السجون بالمنطقة اللواء علي القحطاني رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيته.‏‎ وهنأ سموه، اللواء القحطاني على الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، كما استمع إلى نبذةٍ عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات، والخطط والبرامج والأنشطة التي تنفذها سجون المنطقة للنزلاء.// انتهى //13:41ت م0072