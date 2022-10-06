جيزان 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واساحتفت إدارة التعليم بمنطقة جازان اليوم، باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر في كل عام، تقديراً لرسالته السامية وجهوده المخلصة في خدمة العملية التعليمية والارتقاء بها، وذلك بمسرح الإدارة.وشهد الاحتفاء الذي شارك فيه أكثر من 100 معلم ومعلمة، العديد من الفقرات التي شملت عرضًا وثائقيًا وعرضًا فنيًا بعنوان "معلم الرؤية" ، فيما جرى تكريم عدد من المعلمين والمعلمات من مختلف مكاتب التعليم التابعة.// انتهى //13:44ت م0073