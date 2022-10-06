نجران 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران 4,055 جولة رقابية على المنشآت التجارية في جميع مدن ومحافظات المنطقة، خلال شهر سبتمبر الماضي.وقامت الفرق الرقابية بالمنطقة خلال هذه الجولات بإجراء 11,508 عمليات قراءة لأسعار السلع والمنتجات في جميع منافذ البيع، من خلال برنامج الرصد الإلكتروني، بهدف التحقق من امتثال المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة، ورصد مستويات الأسعار، والتأكد من وفرة المنتجات الأساسية وبدائلها في منافذ البيع، وذلك حفظاً لحقوق المستهلك.وتدعو وزارة التجارة عموم المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق "بلاغ تجاري".// انتهى //13:48ت م0075