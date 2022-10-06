الكويت 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 63ر68 نقطة ليبلغ مستوى 54ر7180 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 95ر0 %.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر378 مليون سهم عبر تنفيذ 17310 صفقات نقدية، بقيمة إجمالية 8ر242 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 12ر20 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5375 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 37ر0 % من خلال تداول 3ر67 مليون سهم عبر 3230 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 ملايين دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 26ر88 نقطة ليبلغ مستوى 55ر8040 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر1 % من خلال تداول 3ر311 مليون سهم عبر 14080 صفقة بقيمة 3ر236 مليون دينار .في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 92ر30 نقطة ليبلغ مستوى 51ر5535 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 56ر0 % من خلال تداول 5ر57 مليون سهم عبر 2357 صفقة نقدية بقيمة 7ر5 ملايين دينار .// انتهى //13:51ت م0076