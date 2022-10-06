اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام
الخميس 1444/3/10 هـ الموافق 2022/10/06 م واس
الكويت 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 63ر68 نقطة ليبلغ مستوى 54ر7180 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 95ر0 %.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر378 مليون سهم عبر تنفيذ 17310 صفقات نقدية، بقيمة إجمالية 8ر242 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس 12ر20 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5375 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 37ر0 % من خلال تداول 3ر67 مليون سهم عبر 3230 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 ملايين دينار .
كما انخفض مؤشر السوق الأول 26ر88 نقطة ليبلغ مستوى 55ر8040 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر1 % من خلال تداول 3ر311 مليون سهم عبر 14080 صفقة بقيمة 3ر236 مليون دينار .
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 92ر30 نقطة ليبلغ مستوى 51ر5535 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 56ر0 % من خلال تداول 5ر57 مليون سهم عبر 2357 صفقة نقدية بقيمة 7ر5 ملايين دينار .
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