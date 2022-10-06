بغداد 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسدعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم إلى التوصل لحلول واقعية تنهي الأزمة السياسية في البلاد من خلال العودة إلى طاولة الحوار والنقاش.وقال الكاظمي في كلمة له خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع خط الربط الكهربائي العراقي – الأردني إن "وضع الحجر الأساس لمشروع خط الربط الكهربائي العراقي– الأردني، جاء لتكريس مشروع التعاون والشراكة، والتفاعل الإيجابي مع محيطنا، خدمةً لبلدنا وشعبنا ، مؤكداً أن الحكومة عملت على مشاريع للطاقة النظيفة لمواكبة تطورات العصر وتحديات البيئة.وشدد على أن هذه الظروف وهذا الانسداد يجب أن يُحلّ ويجب أن ينتهي لأجل العراق والعراقيين، ولأجل بناء الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن الحل هو العودة إلى طاولة الحوار والنقاش، ووضع الخلافات جانباً والحديث بكل صدقٍ وأمانة؛ للخروج بحلولٍ واقعية تنهي هذه الأزمة السياسية.ولفت الانتباه إلى أن العراق بحاجة إلى حكومة وإلى موازنة، ومن غير المقبول غيابها كل هذه المدّة، منوهاً أن الأزمة اليوم هي أزمة ثقة، ولا تُستعاد أو تُرمم إلا بالحوار الصريح البنّاء.// انتهى //14:02ت م0078