حائل 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسنظّمت جامعة حائل ممثلة بكلية التربية - أمس - ندوة عن بعد بعنوان " التحوّل في التعليم يبدأ من المعلمين "، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف 5 من أكتوبر من كل عام.وأكد رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف حرص الجامعة على الاحتفاء بهذا اليومِ تكريمًا للمعلمينَ وإبراز قيمة المعلم ومكانته بين أفراد المجتمع، وتوثيقًا للجهود المميزة التي يقدمها للمجتمع والوطن، وإعداد أجيال تسهم في بناء المستقبل، والمشاركة في دعم التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:02ت م0079