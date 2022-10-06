الرياض 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واساختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" اليوم اللقاء التعريفي لنشر ثقافة الاعتماد المدرسي بالمملكة، الذي انطلق أمس بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم، وذلك بحضور المدير التنفيذي لمركز "تميز" الدكتور أحمد الجبيلي وبحضور عدد من الشركات التعليمية وممثلي وزارة التعليم والمشرفين والمشرفات التربويين في كل من المنطقة الشرقية ومحافظة الأحساء ومحافظة حفر الباطن، وإدارة التعليم بالهيئة الملكية في الجبيل وذلك في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية.وشمل اللقاء الذي استمر مدة يومين عددًا من الجلسات، تم خلالها التطرق إلى أهداف الاعتماد المدرسي وفلسفته ودورته ومعاييره والتقويم الذاتي وخطط التحسين والتقويم الخارجي، إضافة إلى عرضٍ عن الاعتماد المدرسي الدولي وتنظيم عمل الهئيات الأجنبية المانحة للاعتماد المدرسي، والمنصة التقنية للاعتماد المدرسي وآلية الشراكة وعقود اتفاقيات الاعتماد المدرسي.واستهدف اللقاء بالشراكة مع وكالة التعليم العام الأهلي الشركات التعليمية والمدارس الأهلية والعالمية في المناطق المستهدفة بالمنطقة الشرقية وعددها (85) مدرسة وجهة تعليمية، إضافة إلى مكاتب وإدارات التعليم الأهلي والأجنبي في إدارات تعليم المناطق المستهدفة، ولجان التعليم الأهلي بالغرف التجارية، كما شهد اللقاء توقيع هيئة تقويم التعليم والتدريب ثمان اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي حيث وقع الاتفاقيات سعادة المدير التنفيذي لمركز "تميز" الدكتور أحمد الجبيلي مع رؤساء ومديري (8) شركات تعليمية تضم (72) مجمعاً وفرعاً تعليمياً.ويُعدُ برنامج الاعتماد المدرسي بمثابة الاعتراف الرسمي للمدرسة باستيفائها معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، ويسعى نظام الاعتماد المدرسي من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات إلى تبني ثقافة التقويم والتحسين المستمر واعتباره نهجاً في ممارسة المدرسة اليومية.ويهدف برنامج الاعتماد المدرسي في المملكة إلى ضبط جودة المدخلات والعمليات ، وضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية و البشرية وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.ويُعدّ هذا اللقاء امتداداً للقاءات التي ستقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بمركز "تميز" بعقدها في جميع مناطق المملكة خلال العام الحالي 2022م.يذكر أن مركز "تميز" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب الذي يسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسن أساليب التقويم، وتحسن البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.// انتهى //14:06ت م0080