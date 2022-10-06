الرياض 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واستنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة "هاكاثون الترجمة" في الرياض خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "ترجمة الثقافة في عصر الذكاء الاصطناعي: تحديات وحلول"، وذلك لابتكار حلول تقنية للتحديات التي تواجه ترجمة ونشر المحتوى الثقافي للمملكة، وتسهيل وصول غير الناطقين بالعربية إليه.ويشارك في الهاكاثون حوالي 40 فريقاً بإجمالي 120 متسابقاً، بحيث يضم كل فريق ثلاثة أفراد متخصصين في مجالات اللغات والترجمة، والبرمجة وتقنية المعلومات، والتصميم، ليتنافسوا على الفوز بجوائز مالية تصل إلى 200 ألف ريال.وسيتم تحكيم المشاركات وفق ستة معايير تشمل الملاءمة، والبرمجة والتصميم، والإبداع وأصالة الفكرة، والأثر والاستدامة، والتنفيذ التجاري، والعرض التقديمي، وسيكرم الفائزين في الحفل الختامي لملتقى الترجمة الذي سيُقام يوم الجمعة الموافق 4 نوفمبر المقبل.وتهدف الهيئة من تنظيمها لهاكاثون الترجمة إلى خلق فضاء إبداعي يسمح باستثمار قدرات المبرمجين المبتدئين وتوجيهها نحو اكتشاف حلول للتحديات التي تواجه العاملين في قطاع الترجمة، مع ما يتضمنه ذلك من رفع الكفاءة التقنية وتوظيفها لخدمة مستهدفات القطاع.// انتهى //14:08ت م0081